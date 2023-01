Carolina Deslandes mostra-se apaixonada nos braços do namorado

Carolina Deslandes partilhou, esta terça-feira, 31 de janeiro, fotografias de vários momentos ao lado do namorado, Luís Delgado.

A cantora, de 31 anos, está a viver uma nova relação amorosa com o artista. No perfil de Instagram, a intérprete quis eternizar os momentos a dois que tem vivido com o companheiro.

Na legenda das várias fotografias que publicou dos dois, a artista escreveu: “Siri toca ‘Clarity’ do John Mayer”.

Na secção de comentários, rapidamente, o namorado da cantora, Luís Delgado, respondeu: “E depois ouvimos o álbum até ao fim”.

Em janeiro, Carolina Deslandes esteve de férias com o companheiro em Cabo Verde. “Olá Tarrafal, sinto que somos amigos de infância que já não se viam há muito tempo”, escreveu, na legenda de uma imagem em que aparece de biquíni na praia.

O casal assumiu o namoro em dezembro do ano passado. Lembre-se que Carolina Deslandes é mãe de três filhos, Santiago, Guilherme e Benjamim, fruto do antigo relacionamento com Diogo Clemente.