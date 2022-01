Carolina Deslandes explica como foi passado o Natal com o ex-companheiro

Carolina Deslandes explicou como foi passado o Natal com o ex-companheiro, Diogo Clemente, e os três filhos, Santiago, Benjamin e Guilherme.

A intérprete fez questão de contar no perfil de Instagram que a época festiva foi passada a tentar manter tudo igual como no ano passado. Por isso, a artista contou com a ajuda do ex-companheiro.

“Mantemos o natal igual. A casa também. Os miúdos sempre na mesma casa e quem altera somos nós. Sem divisões absolutas, quando um precisa de ajuda pede ao outro e vice versa”, começou por explicar.

Carolina Deslandes afirmou de seguida que, apesar de já não serem um casal, são uma família: “Não somos um casal, nem um ex-casal. Somos família. Estamos incondicionalmente um para o outro e para os nossos filhos”.

“Depois de tudo, deitámos as crianças este Natal e estamos a ver ‘Friends’ e a comer chocolates à lareira. Amo-te, Binho. Tu és a minha casa”, concluiu a artista.