Carolina Deslandes alvo de piadas após a separação

Carolina Deslandes foi alvo de piadas depois de ter anunciado publicamente que estava separada de Diogo Clemente nas redes sociais. “Recebi milhares de mensagens”, afirmou.

A intérprete de temas como “Ruas da Cidade” e “A Vida Toda” denunciou, no perfil da rede social Instagram, os internautas que mandaram mensagens a gozar com a sua situação pessoal.

“Não adianta de nada pregar o veganismo, a compreensão, ir fazer aulas de yoga e escrever frases nas vossas bios, se depois fazem piadas sobre o sofrimento dos outros”, começou por explicar, na legenda de dois “prints” que tirou de mensagens que recebeu.

“Recebi milhares de mensagens destas hoje. Milhares. A primeira sugere que uma mulher que se separa alterna, a segunda é de uma senhora que é mãe e professora. Fui alvo de mil e uma piadas”, prosseguiu.

Apesar de estar revoltada com a situação, a artista agradeceu aos pais pela educação que tem. “Só tenho a agradecer aos meus pais por me terem dado uma educação que me permite ter pena deste tipo de comportamento”, rematou.

Carolina Deslandes e Diogo Clemente têm em comum três filhos, Guilherme, Benjamin e Santiago.

