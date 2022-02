Carolina Deslandes revoltada com falta de ambulâncias após filho sofrer acidente

Carolina Deslandes ficou revoltada com os profissionais de saúde por não ter existido uma ambulância disponível depois do filho mais velho, Santiago, sofrer um ferimento na cabeça.

A artista recebeu a notícia de que Santiago tinha sofrido um acidente quando estava “fora da cidade”. Quando os profissionais da escola tentaram chamar uma ambulância para levar Santiago para o hospital não conseguiram.

Indignada com a situação, a cantora queixou-se no perfil de Instagram: “Não vos sei explicar a aflição que é, estar fora da cidade e receber um telefonema da escola dizer que o Santiago abriu a cabeça. Com qualquer um dos meus filhos ficaria com o coração nas mãos, mas com ele especialmente. Precisa de ser acalmado, precisa de mim. Sabia que devia estar assustado e que quando chegasse ao hospital ia ser 30 mil vezes pior”.

“Este post não é para falar sobre isso. É para falar sobre a escola que liga imediatamente a pedir uma ambulância e 30 minutos depois recebe um telefonema a dizer: Não existem ambulâncias disponíveis na margem sul. Como, perguntam vocês. Também eu. Não sei. Sou a primeira a respeitar todos os profissionais de saúde e a saber que estamos num cenário atípico há quase dois anos. Mas isto não pode acontecer”, prosseguiu.

Carolina Deslandes adiantou que a situação se resolveu e a sogra estava a cinco minutos da escola de Santiago.

“Por acaso foi só a cabeça e a minha sogra estava a cinco minutos da escola. Mas podia não ser e podia não estar ninguém. E a resposta seria a mesma: Não há UMA ÚNICA AMBULÂNCIA DISPONÍVEL NA MARGEM SUL. Faço este post em casa com o meu filho a recuperar. Depois de um dia de aflição. Mas não o faço por nós que solucionamos o problema. Faço para prevenir situações futuras e para que mais ninguém passe por isto”, rematou.

Além de Santiago, Carolina Deslandes também é mãe de Benjamin e Guilherme. Os três filhos são fruto da relação terminada entre a artista e o músico Diogo Clemente.