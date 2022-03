Carolina Patrocínio explica como será escolhido o nome do filho

Grávida de oito meses, Carolina Patrocínio revelou, durante uma entrevista ao programa do Porto Canal “Glitter Late Night”, que o nome do filho apenas será escolhido durante o parto, apesar de já ter algumas opções.

“Nunca escolhi um nome com tempo. Temos três ou quatro opções. Tenho um preferido, mas não vou dizer qual é. Não é o mesmo que o Gonçalo prefere”, confessou a apresentadora da SIC, explicando que irá optar pelo mesmo método que usou com as três filhas, Diana, Frederica e Carolina.

Carolina Patrocínio afirmou que a quarta gestação foi planeada “assim como as outras”. No entanto, não sabe especificar o dia em que terá concebido o bebé. “Sempre quis ter uma família grande e o Gonçalo sempre falou em quatro filhos”, disse.

“Casei-me […] e passado um ano tínhamos a nossa filha Diana. Eles nascem todos na mesma altura – março, princípio de abril. Mas, na verdade, não sei quando faço os meus filhos, o que é bom sinal. Significa que faço muito”, acrescentou.

