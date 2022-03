Catarina Furtado celebra aniversário do pai à distância

View this post on Instagram

O meu pai mais lindo do mundo faz anos hoje! Fui cantar os parabéns à distância! Cumprindo o que dizem os especialistas da saúde. Confesso que a minha especialidade é abraçar e receber os melhores abraços do universo. Hoje não foi possível. Porque somos todos responsáveis e o amor fala mais alto! Parabéns meu pappy! A desforra será grande! #anospai #distanciasocial #covid #aniversario #family