Catarina Furtado regressa do Uganda pronta para trabalhar

View this post on Instagram

Regressei a Portugal. Obrigada pelas centenas de mensagens durante estes dias de missão no Uganda para fazer mais episódios da série @principesdonada. Muito Obrigada mesmo pelos elogios, palavras de incentivo e boa energia! Foram muito bons de receber.Nunca sonhei ser um dia figura pública. Nunca sonhei em ter um império. Nunca sonhei com um trono. Mas sempre sonhei com um mundo melhor. Em poder contribuir para tornar esse mundo mais igualitário onde ninguém é esquecido ou deixado para trás. Hoje sou figura pública.Tenho um império ( o dos afectos, da solidariedade, da minha associação, do trabalho voluntário com o unfpa, das minhas equipas de tv tão especiais que, através da televisão, me permitem realizar todos os dias uma pequena fatia desse meu sonho). Tenho um trono( aquele onde me ponho de pé, estico o meu microfone ( neste caso com o ouvido atento do Pedro) e peço aos meus bons colegas ( neste caso os muito especiais Hugo e o Ricardo) para ligar a câmara em direcção a todas as pessoas que não têm voz, nem escolhas, nem oportunidades). Estamos longe ainda de ver meu sonho concretizado, o de um mundo mais justo, mas asseguro-vos de que sou uma mulher muito feliz por representar uma migalha neste meio, ajudando a promover o trabalho de milhares e milhares de pessoas extraordinárias que vivem focadas em melhorar a vida dos outros. Cheias de talento que aplicam no esforço de ver a mudança. Desfocadas do seu umbigo e a distribuir dividendos. Que bom que seria que a ambição individual implicasse sempre a vontade de conquistas colectivas!! Obrigada pela força que me dão! Adoro a minha profissã[email protected] @rtppt @unfpa @coracoescomcoroa #ateaofimdomundo #minhamissaodevida