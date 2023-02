César Peixoto envia ramo de túlipas a Diana Chaves em direto

César Peixoto apanhou de surpresa Diana Chave no programa “Casa Feliz”, da SIC, ao enviar um ramo de túlipas brancas e um cartão.

No Dia dos Namorados, que se assinala esta terça-feira, 14 de fevereiro, o treinador de futebol não deixou passar a data e enviou um ramo de flores à companheira durante o matutino.

“Oh… ‘És e serás sempre a minha namorada. Amo-te muito’. Do meu amorzinho”, leu Diana Chaves, rendida, em direto, no formato das manhãs do terceiro canal.

“Amo-te muito, obrigada meu amorzinho. Há quem tenha estes ‘jackpots’ na vida, não é? De ter um grande amor, uma grande companhia”, declarou a comunicadora da estação privada.

Vários famosos celebraram o amor nesta data. Diogo Piçarra surpreendeu Melanie Jordão com a casa decorada com frases românticas que tinham dito um ao outro e uma artista a tocar harpa.

Também Rita Ferro Rodrigues não conseguiu ficar indiferente ao amor que se faz sentir no ar e declarou-se a Rúben Vieira. “Queres namorar comigo? Eu acho que isto tem tudo para resultar”, brincou.