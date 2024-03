Chiara Ferragni fala em “crise” com Fedez e garante: “Somos dois adultos que se amam”

A influenciadora italiana Chiara Ferragni foi entrevistada, para o programa “Che Tempo Che Fa”, e falou sobre o divórcio de Fedez.

Nos últimos tempos, Chiara Ferragni e Fedez têm vivido momentos difíceis, tendo sido noticiado o fim do casamento. A influenciadora italiana esteve no programa “Che Tempo Che Fa”, do Canal 9, e garantiu que nada passa de “uma crise”.

“O Fedez e eu conversámos. Somos dois adultos que se amam. Não nos vamos separar de um dia para o outro”, explicou.

Recorde-se que Chiara e Fedez têm dois filhos: Leone e Vittoria, de cinco e dois anos respetivamente.

Nas redes sociais, a “it girl” já havia desabafado: “Espero voltar ao normal, à Chiara otimista, o mais breve possível. Obrigada a todos pelo amor e apoio. Significa muito, especialmente em momentos como este”.