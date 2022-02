Chrissy Teigen reage pela primeira vez à morte do bebé: “Sangrei durante dias”

Chrissy Teigen reagiu pela primeira vez à morte do seu terceiro filho, Jack, que teve uma gestação de apenas 20 semanas, devido a um deslocamento parcial da placenta.

A ex-manequim abriu o livro sobre o momento em que perdeu o bebé. De acordo com o seu testemunho partilhado no Instagram, a também apresentadora recorda que no dia em que ia ter o parto já estava preparada para o que se avizinhava.

“Nesse dia, já estava conformada com os factos: receberia uma epidural e seria induzida a parir o nosso bebé de 20 semanas, que nunca sobreviveria na minha barriga”, lembrou, num longo texto.

A mulher de John Legend estava na cama há mais de um mês para fazer durar a gravidez até ao fim. “Estava de cama há mais de um mês, a tentar tudo para que a gravidez chegasse às 28 semanas, uma altura mais ‘segura’ para o feto”, contou.

“Os meus médicos diagnosticaram-me um deslocamento parcial da placenta […]. Sangrei durante dias e trocava as minhas fraldas para adulto de hora a hora quando o sangue se tornava desconfortável demais”, referiu.

No momento do parto, Chrissy Teigen já tinha perdido muito sangue e tinha pouco líquido amniótico para o feto.