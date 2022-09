Cifrão apresenta livro em Vila Viçosa

Cifrão vai apresentar o novo livro em Vila Viçosa, já esta quinta-feira. O objetivo é ajudar os jovens a encontrar a vocação.

O bailarino e coreógrafo vai apresentar o projeto pedagógico, o livro “GPS”, lançado em parceria com a empresa Betweien, em Vila Viçosa, no próximo dia 22 de setembro, quinta-feira.

“GPS” tem como propósito facilitar a construção de projetos vocacionais e profissionais, sensibilizando e dotando os jovens de ferramentas que os auxiliem no seu processo de desenvolvimento vocacional.

O público-alvo são os alunos e as alunas do 3.º ciclo de escolaridade do Ensino Básico e Ensino Secundário, que terão oportunidade de explorar o conteúdo do projeto através da leitura, da música e do teatro.