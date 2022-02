Cifrão cria convenção virtual de dança

Uma das figuras mais empreendedoras da dança em Portugal, o bailarino e coreógrafo Cifrão criou a primeira convenção “EuDançoEmCasa”, até 5 de abril, na sequência da pandemia do Covid 19.

Este festival digital tem, de forma gratuita, os melhores bailarinos do país, cada um no seu estilo, a dar aulas de dança.

“A Convenção #EuDançoEmCasa tem o objetivo de sensibilizar os portugueses para a importância da atividade física, também neste período de isolamento social e para juntos agirmos contra a propagação do Covid 19”, revela Cifrão.

https://www.instagram.com/p/B-KAqLoAPGW/

No atual cenário que estamos a viver, o também jurado do programa da TVI “Dança com as Estrelas” desafiou os melhores bailarinos portugueses para – virtualmente – colocarem Portugal a dançar.

Todos os dias, até 5 de abril, das 17h às 19h, os portugueses poderão levantar-se do sofá e “dançar como se ninguém estivesse a ver”, os mais variados géneros desde Hip Hop, Danças de Salão, Breakdance, Barra de chão, Contemporâneo, entre muitos outros.

São 15 dias consecutivos, com mais de 30 aulas e 21 estilos diferentes.

Só no primeiro fim de semana foram mais de 28 mil pessoas que assistiram e aderiram ao movimento Siga a página do Cifrão para assistir às aulas aqui.

