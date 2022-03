Cifrão cria festival de dança online

Cifrão criou um festival de dança online gratuito que irá decorrer de dia 27 de abril até 3 de maio nas redes sociais do bailarino.

Em quarentena a seguir as indicações para prevenção de Covid-19, o coreógrafo lançou o primeiro festival de “Dança Online Millennum bcp” para entreter os internautas e assinalar o Dia Mundial da Dança.

Durante uma semana, das 10 até às 19 horas serão publicados cerca de 14 espetáculos com os melhores bailarinos portugueses, de todos os estilos de dança, que ainda serão entrevistados por Cifrão em diretos do Instagram que serão transmitidos diariamente às 18 horas.

https://www.instagram.com/p/B_X_QJqA2eA/

Recorde-se que durante o isolamento social Cifrão criou outras iniciativas relacionadas com a dança. Em abril, o jurado do “Dança com as Estrelas” criou a primeira convenção “EuDançoEmCasa”, um festival digital gratuito.

