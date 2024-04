Cláudia Vieira sobre a filha mais velha: “Transformou a minha vida”

Maria, filha de Cláudia Vieira e Pedro Teixeira, completa 14 anos. Nas redes sociais, a mãe não deixou a data passar em branco e dedicou-se à adolescente.

Foi a 5 de abril de 2010 que Cláudia Vieira e Pedro Teixeira deram as boas-vindas à filha Maria. No dia em que completa 14 anos, a mãe recorreu às redes sociais para declarar-se à adolescente.

“Esta menina mulher que transformou a minha vida faz anos hoje! Catorze. 14 anos de muita alegria, muitos desafios, muita aprendizagem! É maravilhoso ser tua mãe. Muitos parabéns, Fifi. Amo-te, amo-te, amo-te“, escreveu.

Na caixa de comentários, Pedro Teixeira aproveitou e felicitou a ex-companheira. “Parabéns, mami”, referiu.

Além de Maria, Cláudia Vieira é mãe da Caetana, de quatro anos, fruto do atual relacionamento com João Alves. Já Pedro Teixeira é pai de Manuel, de dois, da relação terminada com Sara Matos.