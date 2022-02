Cláudia Vieira sobre companheiro: “Como tem sido boa e cheia a nossa história”

Cláudia Vieira juntou-se ao grupo de celebridades que se deixou contagiar pelo espírito do amor e aproveitou este Dia dos Namorados para se declarar ao companheiro.

A atriz, de 43 anos, partilhou uma fotografia com João Alves e escreveu algumas palavras sobre o seu relacionamento. “O amor está no ar”, começou por escrever em inglês.

“Se há algo que deve ser celebrado é o amor e hoje em especial celebro o meu, o nosso amor. Munimo-nos diariamente de nós, da dupla, do namoro, do carinho. Das gargalhadas, conversas, correrias e horários. Mas também da (c)alma para podermos saborear, crescer a dois, nutrirmos… para mantermos os pilares intactos e a estrutura saudável. Do tempo e do espaço que são nossos, a dois”, disse.

“Hoje é o dia dos namorados e não podia não assinalar como tem sido boa e cheia a nossa história. Ps: que todos os dias sejam bons para celebrarmos o amor, em todas as suas formas, contextos e diferenças. Na sua igualdade universal do sentir – por inteiro”, rematou.

O casal está junto desde 2014 e em conjunto já tem uma filha, Caetana. A intérprete é ainda mãe de Maria, de 11 anos, fruto do relacionamento que manteve com Pedro Teixeira.

Recorde-se que também Diana Chaves e Júlia Pinheiro se declararam às suas caras metades nas redes sociais.