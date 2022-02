Cláudia Vieira treina em casa com ajuda da filha bebé

Cláudia Vieira enterneceu os seguidores nas redes sociais ao mostrar-se a treinar com a ajuda da filha mais nova, Caetana.

A seguir as indicações para a prevenção do coronavírus, a atriz não deixou de treinar apesar de estar impedida de ir ao ginásio.

Na conta de Instagram, Cláudia Vieira revelou que continua a praticar exercício físico em casa ao partilhar um vídeo a fazer agachamentos, enquanto segura nos braços a bebé, de três meses, ao mesmo tempo que a mima.

A filha mais nova da atriz é o primeiro fruto da relação com o empresário João Alves. No entanto, a intérprete também é mãe de Maria, de nove anos, que nasceu durante a antiga relação com Pedro Teixeira.

De recordar que assim que Caetana nasceu, João Alves confessou ter recebido o melhor presente da sua vida. “Que momento tão especial este, não consigo descrever o que estou a sentir. Obrigado meu amor pelo melhor presente da vida!”