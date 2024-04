Cláudio Ramos elogia concorrente do “Big Brother”: “Representa muita gente”

Na última gala do “Big Brother”, Gabriel Sousa fez a “Curva da Vida”, onde falou sobre o bullying que sofreu por ser homossexual. Nas redes sociais, Cláudio Ramos elogiou o concorrente.

Cláudio Ramos partilhou um excerto de Gabriel Sousa, depois da “Curva da Vida”, onde revelou ter sido vítima de bullying por ser homossexual e elogiou a coragem do concorrente em falar abertamente sobre o tema.

“O Gabriel teve a generosidade de partilhar com todos, na última gala, parte da sua vida e nela a coragem de contar o que passou porque é homossexual. Passou por tudo aquilo que nenhuma pessoa deve passar, menos ainda uma criança, um adolescente… Em horário nobre, no programa mais visto de televisão em Portugal, fez-se serviço público”, escreveu o apresentador.

“O ‘Big Brother’ também é isto. Digam o que quiserem dizer, também é isto. Eu tenho o imenso orgulho que tenha acontecido numa edição apresentada por mim, porque tenho consciência plena da importância destas palavras e a convicção que um bom programa pode entreter, educar, estimular e trazer a discussão para cima da mesa, e que isso ajuda sempre alguém. Eu acredito que sim!”, acrescentou.

“Se este testemunho do Gabriel ajudar, pelo menos uma pessoa, já valeu a pena. O Gabriel representa muita gente e ver os pais orgulhosos a assistir a tudo, não só me deixou emocionado como me faz acreditar que, embora estejamos longe, caminhamos para um mundo melhor. Obrigado Gabriel. Tem razão, ‘ninguém escolhe ir pelo caminho mais difícil’”, rematou.