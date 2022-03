Cláudio Ramos faz confissões em conversa intimista com Goucha

Cláudio Ramos foi o convidado de Manuel Luís Goucha, na tarde de 13 de setembro, e, numa conversa intimista o apresentador fez algumas confissões.

O cronista social revelou que demorou muito para construir a sua carreira e que acredita ser o melhor na sua área, a crónica mediática “Acho-me o mais bem preparado, porque tenho uma escola muito boa que em Portugal ninguém faz, a escola espanhola e italiana. Fui beber ali em 2002 quando fui sozinho para Barcelona para uma produtora perceber como eles faziam aquilo”, disse o apresentador. “Eu conseguia juntar a informação e embrulhar em entretenimento”, acrescentou.

No programa “Goucha”, da TVI, o alentejano revelou ainda que não foi fácil o início da sua carreira e que lutou muito para chegar onde está. “Dormi uma vez no jardim da Estrela. Fui fazer um casting para um programa chamado ‘Golo Golo Golo’ (…) eles davam a resposta no dia seguinte e como já não tinha autocarro dormi na rua”, confessou.

No decorrer da entrevista também foi abordada a relação que o apresentador tinha com o padrasto e referiu que está em paz pois entendeu-o e fez as pazes com ele antes de morrer.

Cláudio Ramos falou ainda sobre o amor e como e com quem aprendeu a amar. “O amor de verdade foi com a minha filha. O amo entre um homem e uma mulher foi com a minha ex-mulher. O amor entre dois anos foi aos 33 anos quando tive uma paixão fervorosa e percebi que era homossexual”, revelou.