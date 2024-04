Cláudio Ramos sobre Leokádia Pombo: “É sempre mais feliz quem sorri”

Depois de surpreender Leokádia Pombo em direito, Cláudio Ramos desabafou, nas redes sociais, sobre a ex-concorrente do “Big Brother 2024”.

No “Dois às 10” desta segunda-feira, 15 de abril, Cláudio Ramos surpreendeu Leokádia Pombo com uma máquina de costura, quando a concorrente expulsa do “Big Brother 2024” confessou que o sonho era ter uma loja de roupa africana.

Já depois do matutino, o anfitrião do “reality show” recorreu às redes sociais para desabafar sobre a ex-participante. “A Leokádia foi expulsa do BB ontem [anteontem], saiu triste, mesmo que não o diga. Depositou nesta aventura tanto do que quer e merece para a sua vida, saiu do programa 21 dias depois de entrar”, escreveu.

“À espera dela cá fora muitas coisas para resolver, para arrumar, para realizar. A Leokádia quer que o filho venha para os seus braços, está disposta a trabalhar dia e noite para que a sua família, que está em Moçambique, não continue a passar dificuldades, tem o sonho de ser criadora de moda”, acrescentou.

O apresentador falou também sobre a alegria com que Leokádia leva a vida, apesar das adversidades. “Quando a escutamos falar com a alegria estampada na cara, parece que a vida lhe foi sempre generosa. Não foi. Quase nunca foi, mas escolheu o sorriso como caminho. Meu Deus, o que esta mulher já passou na vida … e ainda assim sorri. É sempre mais feliz quem sorri!”.

“Hoje a Leokádia saiu do programa mais perto dos sonhos que sonha e eu penso que é impossível não lhes criar afeto. A todos eles, cada um à sua maneira. Faço questão disso, são património emocional que levo para a vida. Todos!”, concluiu.