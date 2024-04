Cláudio Ramos surpreende concorrente expulsa do “Big Brother” com presente especial

Leokádia Pombo abandonou este domingo, 14 de abril, a “casa mais vigiada do país”. Durante o “Dois às 10”, Cláudio Ramos surpreendeu a ex-concorrente.

Natural de Moçambique, em Angola, Leokádia Pombo deixou o quarto onde vivia e despediu-se do emprego para participar no “Big Brother 2024”. A concorrente acabou por abandonar a “casa mais vigiada do país” este domingo, 14 de abril, com 32 por cento dos votos.

Durante a entrevista para o “Dois às 10”, Leokádia falou sobre as dificuldades financeiras da família e o sonho de trabalhar com moda, mais precisamente com tecidos africanos.

“Sempre quis ter uma loja de roupa africana. (…) Acho que a capulana é um pano muito bonito, que representa muito. Espero conseguir comprar uma máquina de costura e começar a produzir”, explicou a ex-participante.

O apresentador do matutino, Cláudio Ramos, ofereceu-se prontamente para pagar a máquina de costura. “Primeiro tem que ter casa. A máquina de costura não tem problema porque trato eu da máquina costura. Ofereço com o maior gosto”, disse.

Com Leokádia visivelmente emocionada, o comunicador justificou a oferta. “A mim particularmente não custa oferecer. Se eu sei que a máquina de costura pode ser o primeiro passo para a sua grande marca de moda, eu entrego-lhe a máquina de costura com o maior gosto”.