Companheira de Carlos Areia apresenta os pais: “Eles são surdos, cresci no silêncio da nossa casa”

Companheira de Carlos Areia, Rosa Bela, fez questão de apresentar os pais que são surdos nas redes sociais, com um testemunho emotivo.

A atriz retratou, no perfil de Instagram, a infância que viveu numa casa em que os seus pais, Filomena e José, são surdos. A intérprete revelou como foi crescer com os progenitores.

“Queria muito apresentar-vos a Filomena e o José, meus pais! Eles são surdos, cresci no silêncio da nossa casa. Quando era pequena e ia para a praia, o meu pai adorava ficar à beira-mar. Eu, tão pequena, questionava… o meu pai não ouve as ondas bater, não ouve o barulho das gaivotas, não ouve o burburinho das pessoas a rir, a conversar! Mas, com o passar do tempo, percebi que ele podia não ouvir, mas sentia tudo e com muita intensidade”, contou.

Rosa Bela admitiu que cresceu a achar que os pais eram “diferentes”: “Errado, muito errado! Cresci a ir ao supermercado com eles e muitas vezes eram ignorados por não os perceberem, não faziam o mínimo de esforço! Eles são pessoas que comunicam com as mãos, com o sentimento, com a expressão!”

A companheira de Carlos Areia pediu aos seguidores para que “não ignorem” as pessoas surdas que estejam a precisar de ajuda na rua. “Não ignorem, não virem as costas, ajudem, tentem entender (não é difícil) “.

“Decidi criar a T-shirt ‘Vida’ em homenagem a todos os surdos, porque eles também são vida! Tenho muito orgulho nos meus pais”, revelou, sobre a marca de roupa que criou com Patrícia Candoso.