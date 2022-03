Cristiana Jesus, ex-“Casa dos Segredos”, revolta-se com internauta: “É massacrante”

Cristiana Jesus ficou revoltada, esta segunda-feira, 13 de dezembro, com o comentário de um internauta que apelidou o seu filho, Guilherme, de um ano, de “feio e mimado”.

A antiga concorrente do “reality show” “Casa dos Segredos” (TVI) publicou um vídeo em que surge a dizer que o pequeno Guilherme gosta muito de comer. De seguida, a companheira de Cláudio Alegre recebeu uma crítica que a deixou revoltada.

“Leio de tudo, tudo o que possam imaginar, mas quando toca ao meu filho é inevitável não reagir. Consigo amar e odiar as redes sociais. Consigo adorar e ter raiva da nossa sociedade. Estou muito cansada disto. É massacrante o que fazem diariamente”, afirmou.

“Vou expor todas as aves raras que enviarem mensagens deste tipo, para ganharem vergonha na cara. Partilho convosco o meu dia-a-dia porque percebo que gostam realmente de nós, mas esqueço-me que não são só vocês a assistir”, concluiu.

Tanto Cristiana Jesus como o companheiro, Cláudio Alegre, ficaram conhecidos depois de participarem na “Casa dos Segredos”. Os dois são pais de Guilherme.

A ex-concorrente do formato faz parte do elenco de comentadores do “Big Brother 2021”, depois de ter assumido a vaga deixada por Quintino Aires quando este foi afastado pela TVI.