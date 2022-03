Cristina Ferreira aplaude Pedro Teixeira publicamente: “Estás lindo”

A nova diretora da TVI mostra-se impressionada com o desempenho do ator na novela “Quer o Destino” e deu-lhe os parabéns nas redes sociais.

Completamente rendida. É assim que Cristina Ferreira admite estar perante o desempenho do ator e amigo Pedro Teixeira na novela da noite da TVI “Quer o Destino”.

“Este é talvez o melhor papel de sempre do meu @pedroteixeiraoficial . Desde o primeiro dia que lhe digo que quando o vejo em ‘Quer o Destino’ me esqueço do Pedro e existe o ‘Marcos’”, começou por escrever Cristina Ferreira nas redes sociais.

“Já te disse Teixeirinha, mas deixa me aplaudir-te publicamente. E estás lindo na foto”, rematou a nova diretora da TVI.

Recorde-se que esta semana, mal chegou à estação de Queluz, Cristina Ferreira fez questão de se reencontrar com Pedro Teixeira. Seguiram-se Manuel Luís Goucha e, na tarde desta sexta-feira, o diretor-geral da estação, Nuno Santos.