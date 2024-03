Cristina Ferreira apoia João Monteiro em desafio televisivo

João Monteiro esteve a comentar as meias-finais do WTA, circuito de ténis profissional feminino, e Cristina Ferreira apoiou o namorado.

Realizou-se este sábado, 2 de março, a penúltima gala do “Dança com as Estrelas”, mas, ainda assim, Cristina Ferreira não deixou de apoiar o namorado, que esteve a comentar as meias-finais do WTA, circuito de ténis profissional feminino.

Nas redes sociais, e já após a condução do formato de dança, a apresentadora partilhou uma imagem da televisão e escreveu: “A ouvir-te, João. E já sei o que é um ‘break point’”.

Recorde-se que, durante a semana, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou fotografias com o companheiro num quarto.