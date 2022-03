Cristina Ferreira assinala 1,4 milhões de seguidores no Instagram

A comunicadora atingiu 1,4 milhões de seguidores no Instagram e assinalou a conquista com um agradecimento aos fãs.

Cristina Ferreira é um fenómeno de popularidade também nas redes sociais desde que fez dupla com Manuel Luís Goucha, no programa da TVI “Você na TV”. No Instagram, soma agora 1,4 milhões de seguidores e deixou uma dedicatória a todos os que a acompanham.

“Esta janela já chegou aos 1,4 milhões de seguidores. Obrigada a todos. O que aqui partilho é muito pouco daquilo que sou, são apenas fragmentos das muitas molduras da minha vida. Mas o suficiente para, enquanto figura com um trabalho público, me conhecerem. Tentarei honrar sempre o carinho que me devolvem”, referiu na publicação.

Apesar de ser a portuguesa mais influente, Cristina Ferreira é ultrapassada pelo internacional português Cristiano Ronaldo, que é o português com mais seguidores na rede social, com mais de 233 milhões de seguidores.

De recordar que a comunicadora está de regresso à TVI para ser diretora de entretenimento do canal e ainda acionista e administradora da Media Capital, após dois anos na SIC a apresentar “O Programa da Cristina”.

