Esta segunda-feira, 21 de novembro, celebra-se o Dia Mundial da Televisão, data que Cristina Ferreira fez questão de assinalar nas redes sociais.

Através do seu perfil de Instagram, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou algumas imagens do programa “Dia de Cristina” que apenas esteve no ar três meses.

“Hoje é Dia Mundial da Televisão. Escolhi estas fotos que não são por acaso. O acaso”, legendou.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que elogiaram Cristina Ferreira.