Cristina Ferreira desabafa: “Nenhuma das minhas fragilidades me impede de seguir caminho”

Cristina Ferreira apresenta-se esta terça-feira, 16 de abril, como oradora do “Web Summit Rio”. Esta é a quinta vez que a apresentadora da TVI é convidada para participar no evento tecnológico.

Nas redes sociais, Cristina compilou alguns momentos de passagens anteriores e desabafou. “Subir a um palco é sempre um desafio. Fazê-lo em inglês, sempre o admiti, foi ainda mais. Mas nada me demoveu”, começou por escrever.

“Tentei sempre, tentarei sempre. Nenhuma das minhas fragilidades me impede de seguir caminho. Os medos adensam ainda mais a vontade de o fazer. Foi com a frase: se isto tudo terminar um dia irei vender bifanas, mas serei a melhor vendedora do país, que terminei a minha primeira intervenção no Web ‘Summit’, em 2021”, continuou.

“Já subi três vezes ao palco de Lisboa e, amanhã [hoje], a segunda no Rio. Tento, em cada uma, que o discurso passe uma mensagem, a minha, na minha verdade e no caminho que construí. Nem todos o entendem, aplaudem ou apreciam. E está tudo certo. É o meu caminho. Com as minhas alegrias, escolhas, dúvidas e incertezas. E não mudava uma curva”, rematou.