Cristina Ferreira despede-se do Rio: “Desta vez foi ainda mais bonito”

Pela quinta vez, Cristina Ferreira apresentou-se no “Web Summit”. A apresentadora da TVI voou até ao Rio de Janeiro, no Brasil, mas já se despediu da “cidade maravilhosa”.

Esta não foi a primeira vez que Cristina Ferreira rumou até ao Rio de Janeiro, no Brasil, para subir ao palco do “Web Summit”, mas, ao contrário da anterior, contou com uma companhia especial.

Além dos amigos, Catarina Duarte e Rúben Correia, Cristina levou o novo namorado, o tenista João Monteiro.

A visita foi curta e, nas redes sociais, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI já se despediu da “cidade maravilhosa”. “Digo sempre que não morro sem viver uma temporada no Rio. Desde a primeira vinda que fui conquistada pela energia da cidade”, confessou.

“Nunca me senti insegura apesar de saber dos perigos. Desta vez foi ainda mais bonito porque o João nunca tinha vindo e fizemos de guias na cidade que amamos”, acrescentou.

“Hoje é dia de dizer adeus, sempre difícil. Eu, o Rúben e a Catarina voltamos para Portugal e o João já seguiu para os EUA. Amanhã estou na TVI e a vida segue leve, feliz e serena”, rematou.