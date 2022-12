Cristina Ferreira divulga trailer do novo programa “A Ex-periência” (TVI)

Cristina Ferreira divulgou, esta terça-feira, 27 de dezembro, o vídeo promocional do novo programa “A Ex-periência”, da TVI.

A poucos dias do final do ano, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI publicou, no perfil de Instagram, as primeiras imagens da nova aposta do quarto canal, que será conduzida por Maria Botelho Moniz.

“E você, voltava a viver com o seu ex-marido? O que vai estrear no próximo domingo é surpreendente, um espelho de cada um de nós, das nossas relações. Poderá o amor ter uma segunda oportunidade?” pode ler-se na legenda.

O formato estreia-se a 1 de janeiro e será apresentado por Maria Botelho Moniz na TVI.

Sabe-se ainda que o “Extra” do novo “reality show” será conduzido pela apresentadora Marta Cardoso.