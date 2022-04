Cristina regressa ao “Você na TV!” para fechar ciclo com Manuel Luís Goucha

Cristina Ferreira explicou, este domingo, que vai regressar ao “Você na TV!” (TVI) para fechar o ciclo. A diretora de Entretenimento e Ficção tem uma coisa a fazer antes de ter o seu programa.

A comunicadora, em conversa com Pedro Pinto no “Jornal das 8”, confirmou que vai regressar ao pequeno ecrã a solo. No entanto, antes tem um objetivo a cumprir ao lado de Goucha.

“Está quase. Digamos que está a dias de isso acontecer. […] Antes de voltar à antena, há uma coisa que quero fazer: fechar o ‘Você na TV’ na dupla que toda gente conheceu. Antes de me estrear na TVI vou ao lado do Manuel fechar um cinclo e uma dupla”, revelou.

Sobre o tão anunciado “o dia de Cristina”, a apresentadora contou que será tudo o que quiser. “É ambicioso, mas 16 anos depois as pessoas já sabem o que é a Cristina em Televisão, portanto não vão esperar outra coisa. Terá os convidados, as gentes, as histórias, as pessoas que gosto de entrevistar e de iluminar pessoas. É isso que vou fazer”, referiu.

Contudo, Cristina Ferreira admite que o público não está a saber lidar com o seu “adeus” às manhãs. “Entro agora aqui com um novo cargo. É muito difícil, as pessoas não percebem”, adiantou.

“As pessoas achavam que eu chegava aqui a 1 de setembro e a TVI era outra. A TVI é uma estação que existe há muitos anos. Existe muita gente aqui dentro e estamos a renovar. Nós somos a televisão da família”, prosseguiu.

Quando aos quase dois anos que passou na SIC, a diretora confessou que se sentiu uma emigrante.

“Sai a saber que voltava. Só não sabia quando e em que moldes. Mas eu sabia que voltava. Eu fui emigrante, neste sentido, fui à procura de alguma coisa mais, talvez de um mundo novo, mas depois faltavam as pessoas, tal como quando há aquelas saudades de casa. Por isso, quando surgiu esta oportunidade não pensei duas vezes. […] Gostei muito de ganhar, mas nunca me senti feliz pela TVI perder. São coisas diferentes”, rematou.