Cristina Ferreira mostra-se (novamente) apaixonada por João Monteiro

A apresentadora da TVI não esconde a paixão por João Monteiro. Desta vez, Cristina Ferreira mostrou-se abraçada ao namorado.

No início de 2024, Cristina Ferreira assumiu o namoro com João Monteiro e, desde então, as demonstrações de carinho públicas têm sido constantes.

Desta vez, a apresentadora partilhou um registo com o tenista e deixou uma declaração: “Ai eu gosto de ti”, escreveu.

Recorde-se que, na semana passada, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI deixou, em direto durante o “Dois às 10”, um recado: “Da minha vida vocês não sabem nada, só aquilo que eu quero que se saiba”.

“Tenho pena que se fale, que se tente minar e que se fale dos outros de uma forma tão feia – que só depende de quem o faz e de quem o diz – e que tentem todos os dias arranjar uma coisinha para tornar feio o que eu estou a viver de mais bonito na minha vida, que é mesmo o meu amor pelo João”, concluiu.