Cristina Ferreira reage a críticas feitas pelos internautas

Cristina Ferreira reagiu publicamente às críticas que foram feitas por internautas que surgiram após ter sido noticiado que a apresentadora tinha saído à noite com as amigas.

A profissional da SIC, que apresenta todas as manhãs durante a semana “O Programa da Cristina”, explicou que não se deixa afetar com os comentários ofensivos que surgem na caixa de mensagens do Instagram.

“Quase nunca leio o conteúdo destas coisas, que não são notícias, mas decidi abrir só para ver os comentários”, disse, antes de dar a conhecer as mensagens. “Pronto, fiquei satisfeita. Conseguiram o objetivo. Era este o tipo de comentários que quem faz estas coisas queria ler.”

De seguida, a comunicadora da Malveira ironizou sobre o pequeno-almoço que tomou com o filho, Tiago.

“E agora vou ao pequeno almoço: ‘Cristina em festa louca logo pela manhã. Acompanhada de um homem pequeno. A festa foi regada de sumo de laranja e ovos mexidos. O pão era de Mafra’”, escreveu.

“Ah e não pensem que valorizo estas coisas. O que seria. Não tenho tempo a perder com isto. Foi só para perceber o tipo de cabeça de quem escreve, o que procura e o tipo de pessoas que leem isto. No fundo foi tipo um estudo mercado. Mas percebi que o objeto de estudo não merece o meu tempo, mas merece o do regulador. Por isso partilhei”, justificou, em jeito de conclusão.

