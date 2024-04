Cristina Ferreira sobre as férias de Cláudio Ramos: “Tínhamos tirado para a mesma altura”

Cristina Ferreira aproveitou a rubrica “Conversas de Café” para voltar a esclarecer a polémica criada em torno das suas férias.

Com a permanência de Cristina Ferreira nas manhãs da TVI, as férias da diretora de Entretenimento e Ficção da estação coincidiram com as de Cláudio Ramos.

Depois de já ter abordado o tema no “Dois às 10”, a apresentadora aproveitou a rubrica “Conversas de Café!” para esclarecer: “Tínhamos tirado os dois férias para a mesma altura. O Cláudio já tinha marcado com a filha e como está numa altura de maior intensidade de trabalho, combinámos que ficavas tu com aquela semana e pronto, eu fui mais cedo”.

O colega aproveitou para explicar que, devido a essa alteração, a comunicadora ficou prejudicada, uma vez que não conseguiu passar tempo com o filho, Tiago Casinhas.