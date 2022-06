Cristina Ferreira sobre “Festa é Festa”: “É impressionante como se reinventam”

Cristina Ferreira revelou, esta quarta-feira, 22 de junho, que está contente com o sucesso de “Festa é Festa”, da TVI, depois de quase um ano e meio no ar.

A diretora de Entretenimento e Ficção da estação privada ficou rendida a uma mensagem que recebeu do ator Pedro Teixeira, que dá vida a “Tomé” nesta novela, tal como partilhou no Instagram.

“Comecei a manhã com uma mensagem do Pedro Teixeira a mostrar-me uma cena que gravou para o ‘Festa é Festa’. Estou a rir até agora”, começou por contar a também apresentadora.

De seguida, a comunicadora falou sobre o sucesso da novela. “Já levamos quase um ano e meio de novela e continua inacreditável. O sucesso é fruto do trabalho de todos. É impressionante como se reinventam. São maravilhosos e merecem o aplauso que ficará na história”, prosseguiu.

“Este riso tem muito siso. Roberto Pereira que nunca nos falte a loucura. Seguimos todos juntos, com amor e sem vergonhas. Foi assim desde o primeiro dia. Que continue a festa. Estas fotos são do episódio desta quarta-feira, a descobrirem a noite do Algarve. Vai ser bonito”, rematou Cristina Ferreira.

Além de Pedro Teixeira, também fazem parte deste projeto atores como Pedro Alves, Ana Guiomar, Manuel Marques, Beatriz Barosa, Maria do Céu Guerra, Beatriz Costa, Ana Brito e Cunha, entre outros.