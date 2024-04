Cristina Ferreira sobre João Monteiro: “Não o estou a esconder”

Cristina Ferreira regressou do Brasil, onde foi oradora do “Web Summit Rio”, e aproveitou para responder às mensagens que recebeu durante a estadia.

Durante a estadia no Brasil, país para onde viajou no âmbito do “Web Summit”, a apresentadora recebeu várias mensagens a perguntar pelo namorado, João Monteiro, uma vez que o tenista não apareceu nos primeiros registos.

Esta sexta-feira, 19 de abril, enquanto conversava, no “Dois às 10”, com Rita Ferro Rodrigues, Cristina Ferreira aproveitou para fazer um esclarecimento.

“Ainda agora fui fazer uma viagem… Tenho o João comigo, que é a pessoa que eu amo. As pessoas nos comentários iam dizendo ‘e porque é que ele não aparece?’ e ‘porque é que está a escondê-lo?’”, contou.

“Eu não o estou a esconder. Os tempos das pessoas não são os nossos e não somos obrigados a mostrar aquilo que os outros querem ver”, explicou.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI sublinhou ainda: “Não exijam da vida dos outros aquilo que vocês querem ver, cada pessoa diz o que quer, fala o quer, não tem que se estar a esconder, é simplesmente viver. As redes sociais não são a vida de ninguém”.