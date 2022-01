Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha trocam prendas em jantar de Natal

Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha reuniram-se para um jantar de Natal, na quarta-feira, e trocaram prendas de luxo.

Os apresentadores jantaram no restaurante Seen, em Lisboa, e realizaram uma troca de prendas de Natal, demonstrando que a amizade permanece após o termino da dupla que durante 14 anos apresentou o “Você na TV”.

No Instagram, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha assinalaram o momento com uma fotografia de grupo, com os restantes integrantes do jantar, Lurdes Guerreiro e Rúben Correia, e mostraram ainda as prendas oferecidas nos InstaStories.

O apresentador do “Você na TV” recebeu uns sapatos da marca Christian Louboutin, da coleção Eton, no valor de 795 euros, oferecidos pela apresentadora d’”O Programa da Cristina”.

A carregar vídeo…

Já Goucha ofereceu a Cristina Ferreira umas sapatilhas da marca Carolina Herrera, no valor de 320 euros.

Recorde-se que a ex-dupla de apresentadores do programa da manhã da TVI reencontrou-se, em outubro, para um almoço com amigos, após Cristina mudar-se da TVI para a SIC, em janeiro.

LEIA TAMBÉM: