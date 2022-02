Cristina rendida ao gesto de internauta: “Tocam diretamente no coração”

Cristina Ferreira mostrou-se rendida, esta sexta-feira, ao gesto de um admirador que mandou mensagem, demonstrando a preocupação da sua mãe para com a apresentadora.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI ficou sem palavras com o testemunho que recebeu na caixa de mensagens do perfil de Instagram. Por isso, a comunicadora partilhou o gesto no InstaStories.

“Cristina. A minha avó ainda hoje, quando lhe liguei, perguntou: ‘Sabes se a Cristina está bem? Tens visto na Internet?” pode ler-se na imagem que publicou. “Há mensagens que me tocam diretamente no coração”, escreveu Cristina Ferreira, em jeito de resposta.

A apresentadora tem estado afastada do pequeno ecrã por estar em isolamento. Cristina ficou em casa de quarentena, após ter estado com Bárbara Bandeira no programa “Dia de Cristina”. Lembre-se que a cantora anunciou que está infetada com o novo coronavirus.

Entretanto, durante este período, a comunicadora da estação de Queluz de Baixo já fez um teste de deteção à Covid-19, que deu negativo. No entanto, a diretora vai continuar em isolamento mais cinco dias.