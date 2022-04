Cuca Roseta mostra-se em fato de banho e fãs não resistem

Cuca Roseta mostrou-se, esta quarta-feira, 10 de março, em fato de banho nas redes sociais, acabando por recolher diversos elogios por parte dos seguidores.

A fadista tem estado a desfrutar de alguns dias de descanso. Entre passear pela natureza e descansar, a cantora aproveitou para apanhar banhos de sol, junto ao mar, tal como partilhou no perfil de Instagram.

“Por dentro da natureza se realça tudo o que vem de dentro de nós, é tempo para sair de nós, para ver do lado de fora, é tempo para entrar depois com mais tempo e sentar do lado de dentro a conversar frente a frente com tudo o que é só nosso”, começou por escrever.

“Seja de luz, seja de mar, seja de dor, seja de amor, de tempestade ou vendaval que tudo leva é tempo para escutar e começar a arrumar, dar nomes às coisas ir até ao zero, recomeçar a viver pleno de energia, de abundância, de todos os sonhos e desejos em cada passo, de tudo o que é inteiro lado a lado com o que está a acontecer. Ser o criador o que acredita o que produz. Só nós temos à mão o volante dos nossos sonhos”, prosseguiu.

Diversos cibernautas elogiaram a silhueta de Cuca Roseta. “Que elegância. Lindíssima”, “Maravilhosa”, “Giraça”, “Beleza” e “Sensual” foram alguns dos elogios que servem a título de exemplo.