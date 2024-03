Dakota Johnson sobre os enteados: “Adoro esses miúdos”

Namora com Chris Martin há mais de cinco anos, mas Dakota Johnson sempre foi discreta no que toca aos filhos do músico. Numa entrevista, abriu o coração.

Foi numa entrevista à Bustle que Dakota Johnson falou sobre a relação com os enteados: a protagonista da trilogia “50 Sombras” namora com Chris Martin há mais de cinco anos e a relação com os filhos do vocalista dos Coldplay parece ser excelente.

“Eu adoro esses miúdos como se a minha vida dependesse disso”, disse. “Com todo o meu coração”, acrescentou.

Recorde-se que Chris é pai de Apple, de 19 anos, e Moses, de 17, frutos do relacionamento terminado com Gwyneth Paltrow.

Apesar de ser discreta no que diz respeito aos enteados, Dakota mantém uma boa relação com Gwyneth. A atriz de “A Paixão de Shakespeare” já chegou a partilhar imagens com atual namorado do “ex”.