Daniel Oliveira reage após Fernando Rocha ficar infetado com Covid-19

O diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, deixou uma mensagem curta, mas esclarecedora depois de se saber que Fernando Rocha está infetado com a Covid-19.

Depois de a estação de Paço de Arcos ter enviado um comunicado, informando sobre o estado de saúde do humorista, o também apresentador do programa “Ala Definição” fez questão de reagir no Instagram.

“Juntos, meu amigo!” escreveu Daniel Oliveira na legenda de uma fotografia em que surgem os dois, após a entrevista de Fernando Rocha para o formato televisivo “Alta Definição”.

https://www.instagram.com/p/B-P5SHWjFcc/

Na restante publicação, pode ler-se a informação já disponibilizada pela SIC em comunicado. Com as gravações do “Não Há Crise” interrompidas desde o dia 4 de março, Fernando Rocha atuou nos dias 7, 8 e 9 em Paris e em Nova Iorque e Filadélfia nos dias 12 e 14.

O terceiro canal desejou as “rápidas melhoras” ao comediante e prometeu estar ao seu lado nesta caminhada para prestar-lhe “todo o apoio necessário”. Até lá, o público poderá ver Fernando Rocha nas emissões gravadas de “Não Há Crise” e “Levanta-te e Ri”.

