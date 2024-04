Daniela Ruah diverte-se com os filhos em dérbi no Estádio da Luz

Daniela Ruah está em Portugal e aproveitou o dérbi Benfica-Sporting para levar os filhos, River Isaac e Sierra Esther, ao Estádio da Luz.

Na noite desta terça-feira, 2 de abril, o Estádio da Luz encheu-se de adeptos para receber o dérbi Benfica-Sporting. Entre os presentes esteve Daniela Ruah, o marido, David Olsen, e os filhos, River Isaac e Sierra Esther.

Nas redes sociais, a atriz, de 40 anos, partilhou uma “selfie” em família e alguns vídeos dos filhos a praticarem futebol e escreveu: “Hoje houve futebol… O dia todo… Os miúdos jogam os dois nos EUA e aqui em Portugal aproveitamos os treinos com o Diogo Cancella de Abreu. Sempre positivo, encorajando sempre e detalhado. Depois à noite houve jogo Benfica/Sporting”.

Na caixa de comentários, a estrela de “Investigação Criminal: Los Angeles” esclareceu, no entanto, que não é de nenhum clube. “Apoio a nossa seleção. Fiz trabalhos com o Sporting, mas não sou de nenhuma equipa em geral. Ontem estive imersa com os benfiquistas. Quero é ver um bom jogo!”.