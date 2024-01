Das paisagens ao quarto. Novas imagens das férias de Cristina Ferreira com João Monteiro

De férias num destino paradisíaco, Cristina Ferreira atualizou as redes sociais com imagens do quarto e das paisagens.

Cristina Ferreira está de férias e as Maldivas são o destino mais apontado pelo público. A apresentadora viajou acompanhada do novo namorado, o tenista João Monteiro, irmão do vencedor do último “Big Brother”, Francisco Monteiro, e, de vez em quando, ambos atualizam as redes sociais com novas imagens das férias.

Desta vez, a diretora de ficção e entretenimento da TVI, além das paisagens paradisíacas, também mostrou o quarto do hotel no qual está hospedada, que se localiza sobre o oceano.

Nas mais recentes partilhas do novo casal, tanto Cristina como João Monteiro partilharam a mesma imagem. O irmão de Francisco Monteiro publicou a fotografia de um café e a apresentadora partilhou a mesma imagem com a legenda “a minha foto é melhor”.