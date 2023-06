David Carreira lança novo “challenge” com a música “Tu e Eu”

David Carreira juntou-se a Carolina Carvalho para partilhar com os seguidores o novo “challenge” deste verão feito para o tema “Tu e Eu”.

David Carreira recorreu às redes sociais para partilhar o novo “challenge” deste verão. Trata-se de uma coreografia para o tema “Tu e Eu” e, o mais novo do clã Carreira, já aproveitou para ensinar à namorada, Carolina Carvalho.

“Alerta ‘challenge’. Tenho um novo ‘challenge’. Quero ver toda a gente a fazer a coreografia do meu novo single ‘Tu e Eu’ com o meu mano Dilsinho! Partilha com a #tueeu e identifica-me para eu encontrar e partilhar o teu vídeo”, escreveu na legenda do vídeo onde surge animado, ao lado da atriz, a fazer uma demonstração.

O tema pertence ao novo álbum do cantor, “OYTO”, lançado no dia 19 de maio. Após quatro anos afastado do estúdio, David Carreira lançou um novo projeto na área da música que conta com várias colaborações.

Recorde-se que o cantor e a namorada foram pais de Lucas no início deste ano. O rosto da bebé ainda não foi é conhecido, uma vez que os pais pretende respeitar a privacidade do rebento: “Achamos que devemos respeitar a privacidade do nosso filho. Há pequenos momentos que vamos partilhando nas redes sociais, mas não queremos mostrá-lo mesmo, nem falar muito sobre ele”, explicou Carolina Carvalho, em declarações à revista “Caras”.