De carro de Lisboa a Vila Real? Malato prefere o avião

José Carlos Malato comentou, neste fim de semana, as vantagens do avião sobre o carro na hora de viajar de Lisboa a Vila Real.

O apresentador da RTP1 apanhou o avião para Vila Real e explicou, aos seguidores, porque preteriu o carro no trajeto desde Lisboa.

“Adoro andar de avião (sobretudo levantar e aterrar); não gosto de fazer viagens longas de carro. Ainda por cima, sozinho. (…) De Tires aqui, uma hora, com uma paragem em Viseu!”, começou por referir nas redes sociais.

“Que viagem maravilhosa. Estou nas nuvens! Este domingo vamos estar no @aquiportugal.oficial da nossa @rtppt. Romaria da Senhora da Pena, freguesias de Mouçós e Lamares, com um dos maiores andores do mundo na procissão. Uma das maravilhas de Portugal! Não percam! Obrigado”, rematou o comunicador.