De regresso a Portugal, Jessica Athayde mostra birra do filho

Após ter estado nas Maldivas, Jessica Athayde mostrou uma birra que o filho Oliver fez no aeroporto, enquanto regressavam a Portugal.

Foi no aeroporto do Dubai, Emirados Árabes Unidos, que o filho de Jessica Athayde fez uma birra: nas redes sociais, a atriz partilhou uma imagem do momento e explicou o motivo.

“Aquela birra de lágrimas e ranho na cara toda a esfregar as mãos no chão porque viu um [carro] Monster Truck que queria e não demos”, contou.

“Então, ouvi a seguinte frase: ‘Tu nunca me dás nada. Nunca! Nos meus anos esqueceste-te de me dar um presente’”, acrescentou.

Recorde-se que a última semana foi de grandes emoções para Jessica Athayde. A intérprete pediu o companheiro, Diogo Amaral, em casamento nas Maldivas e relatou o momento: “Trouxe o fato de banho personalizado escondido na mala, tratei de tudo com o hotel quando cheguei porque obviamente queria fazer este pedido vestida de sereia, então fui obrigada a tirar o curso”.