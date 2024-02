“Só o amor interessa”: Jessica Athayde pediu Diogo Amaral em casamento

Um pedido caricato: o casal está a passar férias nas Maldivas e, durante a estadia, Jessica Athayde vestiu-se de sereia e pediu Diogo Amaral em casamento.

Foi vestida de sereia que Jessica Athayde pediu o companheiro, Diogo Amaral, em casamento. No momento, estiveram também presentes o filho Oliver e o enteado Mateus, fruto da relação terminada do ator com Vera Kolodzig.

Nas redes sociais, a atriz já havia feito uma partilha que levou os fãs a levantarem a hipótese de um possível pedido de casamento, mas a confirmação apenas chegou esta manhã.

“É mesmo verdade. Pedi o Diogo em casamento”, escreveu Jessica Athayde na legenda de uma publicação, onde é possível ver uma família construída em legos com a frase “vamos envelhecer juntos”.

“Fiz estes legos no Colombo, trouxe o fato de banho personalizado escondido na mala, tratei de tudo com o hotel quando cheguei porque obviamente queria fazer este pedido vestida de sereia, então fui obrigada a tirar o curso. História verdadeira”, acrescentou a intérprete.

“Quis ter este momento com os meus dois rapazes, o Oli e o Mateus, e apanhar o Diogo desprevenido. Não subestimem a Célia. Resultou. Como dizia a nossa Mariama: ‘só o amor interessa’”, concluiu.