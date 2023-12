Demi Lovato faz anúncio: está noiva do músico Jordan Lutes

Juntos desde 2022, Demi Lovato e Jordan Lutes, conhecido por “Jutes”, decidiram dar o próximo passo. Os artistas estão noivos.

Já se ouvem os sinos da igreja a sinalizar o próximo casamento. Desta vez, é o de Demi Lovato. Nas redes sociais, a cantora anunciou que está noiva de Jordan Lutes, conhecido por “Jutes”.

“Estou sem palavras. A melhor noite da minha vida e não acredito que vou casar com o amor da minha vida”, começou por escrever a artista, junto de fotos com o agora noivo e também do anel.

“Meu amor, estou mais que animada para casar contigo. Cada dia que passei contigo tem sido um sonho tornado realidade e mal posso esperar para te amar e cuidar para sempre. Um brinde ao resto das nossas vidas. Amo-te”, concluiu.

Demi Lovato e “Jutes” estão juntos há mais de um ano, tendo tornado o relacionamento público em agosto de 2022.