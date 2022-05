Depois de gravações no Algarve, Pedro Teixeira aproveita para estar com o filho mais novo

Pedro Teixeira aproveitou o regresso a casa para “matar as saudades” que tinha do filho mais novo, Manuel, fruto da relação amorosa com Sara Matos.

O ator esteve no Algarve a gravar novos episódio da novela “Festa é Festa”, da TVI. Depois de alguns dias ausente, o intérprete regressou a casa e confessou que já tinha saudades do mais novo.

“A matar saudades do meu mais novo”, escreveu na legenda de um vídeo em que surge a brincar com Manuel.

Além do filho mais novo, Manuel, Pedro Teixeira também é pai de Maria, de 11 anos, que nasceu durante o relacionamento amoroso terminado com a atriz Cláudia Vieira.

Recentemente, o artista mostrou-se a mergulhar com o filho Manuel numa piscina. “Não há nada que pague isto, o mais novo hoje foi mergulhar”, confessou o também apresentador da estação privada.