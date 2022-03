Depois de muitas viagens adiadas, João Cajuda volta a embarcar e promete contar tudo

A pandemia impediu que, nos últimos meses, João Cajuda pudesse fazer o que mais gosta: viajar. Mas o “blogger” voltou a fazer as malas e já embarcou no avião. Em segurança.

“Vou viajar!” É com esta novidade e com direito a exclamação que João Cajuda informou esta segunda-feira os milhares de seguidores que está de volta à sua maior paixão: o turismo. “Depois de muitas viagens adiadas, finalmente parti além-fronteiras! Vivemos um momento especialmente difícil para quem trabalha na área do turismo em todo o mundo. Muita coisa mudou nos últimos meses e, infelizmente, muitos empregos se perderam. Torço para que em breve tudo volte à normalidade, até porque estou cheio de saudades de levar os meus grupos”, referiu o ex-ator.

João Cajuda só viajou em segurança e explicou como é sair do país em tempo de covid-19. “Senti-me seguro durante toda a viagem. Os aeroportos estão organizados de forma a cumprir as medidas de segurança. Os tripulantes estão agora com o seu equipamento de proteção pessoal mas continuam bem-dispostos como sempre! É oferecido um kit de higiene a bordo com máscaras, luvas, desinfetante e toalhetes antibacterianos para que chegues em segurança ao teu destino. O facto de ser necessário apresentar um teste covid-19 negativo para viajar tranquiliza também os passageiros que estão a bordo. Ainda assim é necessário usar máscara durante todo o voo, exceto durante as refeições que continuam a ser a minha parte preferida”.

Os aviões são passados a “pente fino”. “Passam por um processo de limpeza e desinfeção ainda mais profundo de forma a cumprir os rigorosos padrões de higiene e segurança, tanto antes como durante o voo. O ar é constantemente purificado através de filtros de ar avançados”, informou.