Diana Chaves partilha imagens apaixonadas com César Peixoto e soma elogios

Diana Chaves encantou os seus seguidores ao partilhar várias fotografias em clima de romance e cumplicidade com César Peixoto.

A atriz e apresentadora recorreu ao seu perfil de Instagram para fazer a partilha com os seus seguidores e somou vários elogios.

Como legenda as imagens a intérprete optou por deixar apenas um emoji com corações no lugar dos olhos.

“Bom Natal. Lindo casal. Felicidades”, “Lindos lindos, que o vosso amor seja sempre assim adoro” ou “Meus pombinhos”, são alguns exemplos dos comentários deixados pelos internautas.

Recorde-se que Diana Chaves e César Peixoto têm uma filha em comum, Pilar. No entanto, o ex-jogador de futebol tem ainda um filho mais velho fruto da relação anterior com Isabel Figueira.